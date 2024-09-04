蒂芙尼（Tiffany & Co.）座落新光三越信義新天地A9館的形象專門店全新落成，呼應TIFFANY紐約第五大道地標旗艦店的奢華時尚，街邊的挑高外牆由建築設計師Hugh Dutton打造，內部裝潢設計為建築師Peter Marino操刀，再加上錯落其中的當代藝術家畫作與裝置藝術品，店裝集結當代大師心血與創意，充滿濃濃的藝術品味。

TIFFANY新光三越A9專門店位於信義商圈的居中精華區，水晶棱鏡外牆錯落有致，在白天豔陽與夜間燈海的照射下，閃爍著絢麗奪目的粼粼波光，猶如一顆璀璨閃耀的寶石，成為信義商圈絕無僅有的璀璨新地標。

TIFFANY新光三越A9專門店水晶棱鏡外牆錯落有致，在白天豔陽與夜間燈海的照射下，閃爍著絢麗奪目的粼粼波光。（Tiffany & Co.提供）

由紐約建築師Peter Marino操刀設計的空間風格，在細節融入TIFFANY的品牌DNA，一踏進大廳就可見到蒂芙尼藍色的水晶吊燈，閃耀著令人愉悅的淡藍色調，而水晶棱鏡藝術牆面的設計靈感，則源自TIFFANY於1848年被美國紐約時報譽為「鑽石之王」的封號，閃耀著鑽石般的光芒，與陳列在透明玻璃櫃中的鑽石訂情戒指相呼應，充滿摩登而典雅的美學品味。

店內中央牆上的水晶棱鏡藝術牆面，中間嵌著一枚鑽石戒指，呼應 TIFFANY是「鑽石之王」的美譽。（Tiffany & Co.提供）

深受時尚人士喜愛的Tiffany Lock、Tiffany T、Elsa Peretti系列珠寶專區，同樣以璀璨光芒和藍色調為主題，中央牆面上的水藍色調抽象藝術畫作，出自德籍藝術家漢斯哈同 (Hans Hartung)之手，透過藍色線條的律動感，呼應耀眼奪目的珠寶作品。

TIFFANY店裝邀請紐約建築大師Peter Marino操刀，營造柔和色調襯托整體空間。（Tiffany & Co.提供）

為了打造舒適且私密的珠寶鑑賞空間，專門店設置了三間VIP沙龍空間，每間VIP沙龍各有特色，其中位於一樓VIP沙龍空間，更邀請巴西當代藝術家維克穆尼斯 (Vik Muniz)以絢麗牡丹拼貼藝術創作裝飾牆面，透過不同材質的印刷品堆疊拼貼，勾勒成高貴艷麗的牡丹花卉，用色大膽且充滿前衛創意。

位於一樓的VIP沙龍，邀請藝術家維克穆尼斯 (Vik Muniz)以拼貼藝術創作絢麗牡丹裝飾牆面。（Tiffany & Co.提供）

連結二樓的鏡面樓梯，也是整家店的美麗焦點，米色手工皮革包覆的欄桿，對應階梯上的淡金軟呢面料，梯間陳列比利時籍藝術家威姆德爾瓦 (Wim Delvoye)創作的《Daphnis and Chloe》鍍鉻銀青銅雕塑藝術品，以大膽的合金雕塑工藝表現芭蕾舞者的力與美，並以螺旋的動感呼應盤旋而上的樓梯，處處可見TIFFANY的工藝美學與藝術品味。

梯間陳列比利時籍藝術家威姆德爾瓦 (Wim Delvoye)創作的《 Daphnis and Chloe》鍍鉻銀青銅雕塑。（Tiffany & Co.提供）

位於二樓的高級珠寶沙龍區，陳列美籍藝術家南西洛倫茲 (Nancy Lorenz)設計的巨幅手繪藝術屏風，以西方素材融合於東方美學，創造出奢華品味的浪漫寫實圖景，豐富整體空間層次，並以寶石切割為靈感打造的陳列櫃與三角玻璃櫥窗，完美烘托了熠熠生輝的TIFFANY高級珠寶作品。

高級珠寶沙龍區以三角玻璃櫃和藝術家南西洛倫茲巨幅手繪藝術屏風，烘托熠熠生輝的TIFFANY珠寶。（Tiffany & Co.提供）

除了珠寶及腕表，TIFFANY的生活居家系列也深受消費者的喜愛，充滿休閒奢華品味的生活居家用品，包括頂級餐瓷、雅緻杯盤及特色居家擺飾，傳遞TIFFANY紐約都會上流社會的生活美學，為居家空間增添生活品味。

來到TIFFANY專門店絕不可錯過二樓的Blue Box Cafe Taipei夢幻空間，享用浪漫奢華的餐點或下午茶，店內所有家具家飾皆融入品牌經典Tiffany Blue色調，餐具則是Tiffany T True系列餐具，以層層交疊的「T」詮釋品牌DNA，享受一場結合味覺和視覺的夢幻盛宴。