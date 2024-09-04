蒂芙尼（Tiffany & Co.）座落新光三越信義新天地A9館的形象專門店全新落成，呼應TIFFANY紐約第五大道地標旗艦店的奢華時尚，街邊的挑高外牆由建築設計師Hugh Dutton打造，內部裝潢設計為建築師Peter Marino操刀，再加上錯落其中的當代藝術家畫作與裝置藝術品，店裝集結當代大師心血與創意，充滿濃濃的藝術品味。
TIFFANY新光三越A9專門店位於信義商圈的居中精華區，水晶棱鏡外牆錯落有致，在白天豔陽與夜間燈海的照射下，閃爍著絢麗奪目的粼粼波光，猶如一顆璀璨閃耀的寶石，成為信義商圈絕無僅有的璀璨新地標。
由紐約建築師Peter Marino操刀設計的空間風格，在細節融入TIFFANY的品牌DNA，一踏進大廳就可見到蒂芙尼藍色的水晶吊燈，閃耀著令人愉悅的淡藍色調，而水晶棱鏡藝術牆面的設計靈感，則源自TIFFANY於1848年被美國紐約時報譽為「鑽石之王」的封號，閃耀著鑽石般的光芒，與陳列在透明玻璃櫃中的鑽石訂情戒指相呼應，充滿摩登而典雅的美學品味。
深受時尚人士喜愛的Tiffany Lock、Tiffany T、Elsa Peretti系列珠寶專區，同樣以璀璨光芒和藍色調為主題，中央牆面上的水藍色調抽象藝術畫作，出自德籍藝術家漢斯哈同 (Hans Hartung)之手，透過藍色線條的律動感，呼應耀眼奪目的珠寶作品。
為了打造舒適且私密的珠寶鑑賞空間，專門店設置了三間VIP沙龍空間，每間VIP沙龍各有特色，其中位於一樓VIP沙龍空間，更邀請巴西當代藝術家維克穆尼斯 (Vik Muniz)以絢麗牡丹拼貼藝術創作裝飾牆面，透過不同材質的印刷品堆疊拼貼，勾勒成高貴艷麗的牡丹花卉，用色大膽且充滿前衛創意。
連結二樓的鏡面樓梯，也是整家店的美麗焦點，米色手工皮革包覆的欄桿，對應階梯上的淡金軟呢面料，梯間陳列比利時籍藝術家威姆德爾瓦 (Wim Delvoye)創作的《Daphnis and Chloe》鍍鉻銀青銅雕塑藝術品，以大膽的合金雕塑工藝表現芭蕾舞者的力與美，並以螺旋的動感呼應盤旋而上的樓梯，處處可見TIFFANY的工藝美學與藝術品味。
位於二樓的高級珠寶沙龍區，陳列美籍藝術家南西洛倫茲 (Nancy Lorenz)設計的巨幅手繪藝術屏風，以西方素材融合於東方美學，創造出奢華品味的浪漫寫實圖景，豐富整體空間層次，並以寶石切割為靈感打造的陳列櫃與三角玻璃櫥窗，完美烘托了熠熠生輝的TIFFANY高級珠寶作品。
除了珠寶及腕表，TIFFANY的生活居家系列也深受消費者的喜愛，充滿休閒奢華品味的生活居家用品，包括頂級餐瓷、雅緻杯盤及特色居家擺飾，傳遞TIFFANY紐約都會上流社會的生活美學，為居家空間增添生活品味。
來到TIFFANY專門店絕不可錯過二樓的Blue Box Cafe Taipei夢幻空間，享用浪漫奢華的餐點或下午茶，店內所有家具家飾皆融入品牌經典Tiffany Blue色調，餐具則是Tiffany T True系列餐具，以層層交疊的「T」詮釋品牌DNA，享受一場結合味覺和視覺的夢幻盛宴。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。