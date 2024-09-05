一名人妻表示，大嫂個性非常強勢，生了一男一女結果小孩全都跟她姓，大哥、娘家爸媽都不敢說話，等到自己懷孕且確定是男嬰後，娘家爸媽竟跑來慫恿照著大嫂做，讓原PO傻眼，指父母當初氣得要死，結果現在竟要自己照做，是否太矛盾。

一名人妻在「匿名公社」表示，大嫂是獨生女，個性非常強勢，生了1男1女全都跟母姓，事前完全沒先跟娘家爸媽說，且大哥、娘家爸媽都對大嫂沒轍，事後得知狀況雖然非常不滿，但在大嫂面前依然什麼都不敢說。

原PO透露，她目前懷的二寶已27周，當娘家爸媽知道這胎是男嬰後，竟不斷要求原PO照著大嫂的方法做，要求這胎男嬰必須要跟母姓，還要她不要管公婆會有什麼想法，讓她無言說「當初大嫂自作主張登記母姓時，他們氣得要命，私下把大嫂罵的要死，現在卻要我也做這種事，不會太矛盾嗎？」

其他人則認為「可以先跟老公商量看看，婚姻是兩個人的事情」、「跟娘家爸媽說財產全部給這胎繼承，那就考慮跟老公討論」、「有皇位能繼承嗎？那就一定跟著姓呀」、「只要錢到位，要姓什麼都不是問題」、「如果有大筆遺產再說，不然就叫他們自己去搞定大嫂」、「妳搞到最後離婚，也不關妳娘家爸媽的事情，自己考慮清楚吧」。