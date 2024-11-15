Jordan Clarkson 👉 John Collins 💥



Ball game, Utah Jazz!pic.twitter.com/zB5HMrumVE — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 15, 2024

眼見15日末節一度領先16分優勢，竟在最後關頭被獨行俠追平，甚至反超兩分，幸好爵士先靠克拉克生三分打超前，接著柯林斯讀秒階段連進兩球，包含最後6.4秒穩住勝局的空中接力灌籃，幫助爵士115比113險勝獨行俠，難得取得2連勝，也把西區墊底位置讓給鵜鶘，柯林斯最後拿下全隊最高28分，另有9籃板、3助攻，克拉克生20分。

少了右肩拉傷缺陣的厄文，幸好頂替厄文先發位置的葛拉姆斯展現不錯火力，跟東契奇攜手幫助獨行俠始終緊咬比數不放，打完上半場，獨行俠64比61領先地主爵士，東契奇半場就拿18分，葛拉姆斯也有16分，爵士則以菜鳥前鋒菲利波斯基13分最高，柯林斯11分。

爵士第三節快結束前夕，靠著柯林斯、塞克斯頓、喬治等人火力迅速拉開領先差距，來到比賽還剩11分20秒，爵士101比85領先，不過隨著馬爾卡寧遭到馬歇爾戳傷臉部退場，也讓獨行俠趁機打出7比0小高潮追上，雙方差距只剩3分。

打到最後2分15秒，東契奇三分球追平，萊夫利更在最後1分33秒灌進超前兩分球，克拉克生接著完成三分打，柯林斯最後36.7秒補籃命中，爵士反以113比110領先，克雷湯普生雖用三分追平，柯林斯卻在最後6.4秒灌籃取分，丁維迪最後三分出手沒進確定獨行俠敗局。