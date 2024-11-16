再一個半月就要迎接2025年，明年總放假日數為115天，3天以上連假共有6個，許多民眾已經開始安排出遊行程。網紅蜜蜂爹分享超狂請假攻略，明年元旦在禮拜三，只要周四、五請假2天，就能連休5天；農曆春節共9天連假，假期的前一周5天都請假，可以爽休16天，長達半個月不用上班。

蜜蜂爹在IG分享2025年超狂請假攻略，並貼出自製圖表，讓網友一目了然。首先第一個假期是元旦，落在禮拜三，只要1月2日、3日請假兩天，就能從周三休到周日，直接連休5天。

蜜蜂爹自製日曆分享2025年請假攻略。（蜜蜂爹授權提供）

農曆春節從1月25日放到2月2日，共9天假，想要休更長的民眾可以在前一周請假5天，就能從1月18日一路休到2月2日，共16天。另外要特別注意，除夕前一天1月27日適逢星期一，調整為放假日，於2月8日星期六補班。

228和平紀念日在禮拜五，因此有3天連假，只要前面周一到周四請假4天，就能連休9天。兒童節及民族掃墓節共4天假，往前請假3天也可以連休9天。勞動節、端午節，分別在當周請假4天，都能連休9天。

另外明年中秋節和國慶日在同一個禮拜，分別是周一和周五，當周只要上3天班，如果3天都請假，一共能休9天。