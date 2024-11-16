B組兩支連勝的球隊16日正面交鋒，力拚延續連勝氣勢，中華隊推出左投陳柏清先發，日本隊則是派出才木浩人應戰，此役台北大巨蛋3萬3千張門票全數售罄，球迷要用「台式應援」捍衛主場，被問到才木要讓大巨蛋熱鬧氣氛安靜下來，總教練曾豪駒說：「相信台灣球迷不會讓他得逞。」

昨天日本隊以6比3擊敗韓國隊，拿下2連勝，昨天中華隊休兵1天，在自主訓練結束後的回程巴士上有看到日韓戰轉播。曾總表示，他們雙方表現非常棒，我們都知道日本投打都有一定實力，希望今天應對把自己細節跟優勢掌握好。

曾豪駒對昨天敲出2分炮的森下翔太及打出超前分的牧秀悟印象深刻，「這是我們會多加看管的地方，還是要勇於跟對手對決才會有機會。」原本中華隊設定日本可能推出隅田知一郎先發，但後來日本公布輪值後確定是才木浩人對中華隊先發，「日本公布後，我們有去設定。」

此次中華隊擔任地主，球迷擠爆大巨蛋捍衛主場，日前才木浩人被問到關於「台式應援」問題，表示要讓大巨蛋熱鬧氣氛安靜下來。對此曾豪駒說：「相信台灣球迷不會讓他得逞，開賽就給他非常享受的過程，這就是這次比賽在台灣舉行的意義，希望不管球迷、球員，都盡情享受這個過程。」