12強中日棒球大戰吸引超過3萬名觀眾湧入台北大巨蛋。（杜宜諳攝）

中華隊今晚在世界12強棒球賽迎戰同為2連勝的日本，由台鋼雄鷹左投陳柏清先發對決阪神虎火球男才木浩人。

中華隊先發左投陳柏清。（杜宜諳攝）

阪神虎火球男才木浩人前5局沒讓中華隊攻上過得點圈。（杜宜諳攝）

中華隊捕手林家正（左）1局上要觸殺撲回本壘的日本隊開路先鋒桑原將志，可惜慢了一點。（中華棒協提供）

中華隊左外野手陳晨威3局上撞到全壘打牆，仍無法接住辰己涼介擊出的1分打點二壘打。（杜宜諳攝）

隊長陳傑憲在1局下揮出中華隊此役首安。（杜宜諳攝）

中華隊戴培峰5局下代打不幸擊出雙殺打。（杜宜諳攝）