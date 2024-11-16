12強》中日棒球大戰精彩圖輯 19:232024/11/16 中時 李弘斌 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊戴培峰在7局下擊出右外野陽春全壘打。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 12強中日棒球大戰吸引超過3萬名觀眾湧入台北大巨蛋。（杜宜諳攝） 中華隊今晚在世界12強棒球賽迎戰同為2連勝的日本，由台鋼雄鷹左投陳柏清先發對決阪神虎火球男才木浩人。 中華隊先發左投陳柏清。（杜宜諳攝） 阪神虎火球男才木浩人前5局沒讓中華隊攻上過得點圈。（杜宜諳攝） 中華隊捕手林家正（左）1局上要觸殺撲回本壘的日本隊開路先鋒桑原將志，可惜慢了一點。（中華棒協提供） 中華隊左外野手陳晨威3局上撞到全壘打牆，仍無法接住辰己涼介擊出的1分打點二壘打。（杜宜諳攝） 隊長陳傑憲在1局下揮出中華隊此役首安。（杜宜諳攝） 中華隊戴培峰5局下代打不幸擊出雙殺打。（杜宜諳攝） 台北大巨蛋16日中日大戰湧入34882名觀眾。（杜宜諳攝） 12強》全民吃泡菜！ 中韓大戰精彩圖輯 12強》中韓戰李珠珢緋聞男友也登場 注意第3棒金倒永 12強》切換日語模式 陳傑憲接受日媒TBS訪問 #12強 #中華隊 #12強棒球賽 #台鋼雄鷹 #陳柏清 【豪華露營一卡皮箱就來去 】 10大免裝備營地野奢啟程 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》韓媒關注大巨蛋100處漏水 示警「恐淪國際笑柄」 11:552024/11/13 體育 12強》韓國隊抱怨練球有小孩亂入 棒協說分明 21:352024/11/12 體育 12強》雙陳開轟＋6投壓制成功抗韓 曾豪駒：我們做到了 22:532024/11/13 體育 12強》首支滿貫炮就在國際賽 陳晨威：亢奮也感動 23:222024/11/13 體育 12強》韓國挑戰後羅承燁安打變陽春炮 曾總：尊重大會 23:072024/11/13 體育 12強》林家正、曾頌恩開轟 中華隊官辦熱身賽勝桃猿 22:002024/11/10 體育 12強》曾頌恩、林家正開轟 曾豪駒看到被追平後的反制力 22:302024/11/10 體育 12強賽》相信隊友相信團隊 陳傑憲：打出讓球迷感動的比賽 18:282024/11/12 體育 12強》今戰多明尼加拚2連勝 中華隊推黃子鵬先發 22:422024/11/13 體育 12強》對戰側投成績不理想 台韓戰曾頌恩板凳待命 18:022024/11/13 體育 12強賽》中華隊13日首戰韓國 曾總：派出最佳陣容應戰 18:092024/11/12 體育 12強》日媒評比戰力好殘酷 中華隊「倒數第二」僅贏這國 09:472024/11/13 體育 12強》官辦熱身賽G2戰兄弟 中華隊先發打序出爐 15:432024/11/11 體育 12強》僅投74球、4.2局就被換下場 林昱珉也認為是正確調度 23:382024/11/13 體育 蔣萬安中午吃爆「這食物」神預言！中華隊最終6：3取勝 網樂翻 17:112024/11/13 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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