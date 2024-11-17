世界棒球12強賽火熱開打中，不過有民眾反映，前往觀賽卻發現台北大巨蛋外野座位區有老鼠逃竄。遠雄17日回應，已針對特定區域清消，後續也將會同專業廠商與周邊場館追蹤汙染源，共同合作全區清消，請球迷放心。
民進黨台北市議員陳怡君指出，大巨蛋可以湧入四萬人的球場，球迷歡呼加油聲源源不絕，站起來喊加油跳動時地板還會晃，這麼high的場合，全場熱血激昂，老鼠竟然沒有躲起來，反而跑出來覓食，可見老鼠已經習慣在大巨蛋球場內奔跑了，
陳怡君說，大巨蛋打球、看球的氣氛真的很好，也很讓人放鬆，希望在維護管理上，遠雄要多用心。
遠雄集團公關經理夏至賢回應，謝謝各界監督，針對特定區域已經完成清消，請球迷放心，場館都有固定清消，內部正在確認投訴影片確切發生時間與經過，後續會同專業廠商與周邊場館追蹤汙染源，共同合作全區清消，造成民眾不適體驗非常抱歉。
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