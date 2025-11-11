為提升學生閱讀能力與學習能力，教育部國教署辦理「增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫」，由專任教師以減授課時數擔任閱讀推動工作，並提供相關圖書資訊利用與閱讀素養相關的教育訓練，藉由閱讀推動教師專業，協助整合學校閱讀資源，規劃學校閱讀活動，提升國中小學生的閱讀素養。今年共補助577校國中小，補助經費6900萬元。

閱讀素養是連貫各階段教育及統整跨領域間知識的重要技能，閱讀推動教師是學校閱讀教育推動之種子教師，教育部國教署自98學年度起，辦理「增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫」，114學年度以實體方式進行回流暨輔導座談會21場，閱讀推動教師參加人數共640人，其中參加的閱讀推動教師且連續執行2學年閱讀計畫共269人。透過其結合課程教學給予學生多元學習策略與活動，且整合學校行政、教師及家長的人力，組織推動閱讀教育團隊，將閱讀素養融入課程教學，引導學生學習閱讀策略與整合知識能力，並運用探究式學習強化教學實踐。

台北市麗山國中閱讀推動教師以「擁報新世界」為主題，設計讀報教育課程，經由引導學生從文章的文意理解，加以條列分析、統整、比較與歸納建構出知識脈絡，並將閱讀策略導入學習單，讓學生在讀報的筆記過程中，學習各項閱讀素養技能。

另外，雲林縣雲林國小閱讀推動教師以「愛讀樂讀」為目標，將閱讀素養教育融入課程，以「雲中街聚落活化與再造」為主題設計課程，帶領高年級學生運用閱讀能力，進行舊城區古蹟修復議題探究，透過文本閱讀、資訊搜尋以及實地踏查瞭解歷史背景，並訪談文史工作者、專家學者及在地民眾，瞭解古蹟修復的情形與現況，進一步思考雲中街活化與再造的效益和未來發展。

國教署表示，閱讀素養是學生學習歷程中重要技能，未來將協助閱讀推動教師持續增能，期盼透過閱讀推動教師的努力精進，引導學生拓展更多閱讀素養能力，將閱讀的種子散播校園，讓學生在閱讀的過程中享受樂趣，培養出終身閱讀的學習力。