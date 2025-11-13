周四香港恆生綜合指數上午暫跌73點或0.3%，為26849點。國企股(H股)指數跌0.3%。科技指數挫0.6%。
網路科技股紛紛回落，騰訊、快手和美團皆跌逾1%，京東跌近2%。
阿里巴巴在昨日逆勢下跌2.2%之後，周四持續走弱，目前暫跌超過1%。
騰訊音樂公布上季業績，目前股價急挫12%，暫報74.6港元。
周杰倫概念的巨星傳奇宣布折價2成配股，以周三收盤價折讓2成，配售最多7500萬股，籌資用於演唱會和IP業務。周四低開13%，目前暫跌17%。
美股隔夜漲跌不一，道瓊連兩日創歷史新高，然而反映中概股的金龍中國指數下挫1.5%。美國總統川普在周四亞洲時間上午近11時簽署了臨時撥款法案，美國政府部門恢復運作。香港股市在連續三天累計上漲了680點後，周四低開143點或0.53%，並且持續低走。
