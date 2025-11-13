美股隔夜漲跌不一，道瓊連兩日創歷史新高，然而反映中概股的金龍中國指數下挫1.5%。美國總統川普在周四亞洲時間上午近11時簽署了臨時撥款法案，美國政府部門恢復運作。香港股市在連續三天累計上漲了680點後，周四低開143點或0.53%，並且持續低走。