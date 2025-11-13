周四香港恆生綜合指數上午暫跌73點或0.3%，為26849點。國企股(H股)指數跌0.3%。科技指數挫0.6%。

網路科技股紛紛回落，騰訊、快手和美團皆跌逾1%，京東跌近2%。

阿里巴巴在昨日逆勢下跌2.2%之後，周四持續走弱，目前暫跌超過1%。

騰訊音樂公布上季業績，目前股價急挫12%，暫報74.6港元。

周杰倫概念的巨星傳奇宣布折價2成配股，以周三收盤價折讓2成，配售最多7500萬股，籌資用於演唱會和IP業務。周四低開13%，目前暫跌17%。

《造紙股》永豐餘多元策略奏效 Q3獲利近17季高、前3季登近3年高
《港股》恆指止步連4紅 百度大會後仍重挫
閩南狼赴台中「自首」 粉專：這招他3月就玩過了
#周四 #3% #暫跌 #巨星傳奇 #低開
1鍵掌握全球脈動 立即訂閱免費國際周報