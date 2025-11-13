秋季檔浪漫喜劇《我推成為我上司 全速前進》由人氣女星鈴木愛理與八木勇征攜手合作，兩人在最新一集不但有突飛猛進的進展，八木勇征剛好也要在本周日於台北Legacy TERA舉行見面會，我推劇情將真實上演，他表示這部戲很多片段應該都可以讓追星的大家很有感覺。

八木勇征表示，原作播出時就在公司內部引起熱議，他自己也很喜歡其中的喜劇氛圍，因此這次能親自參與演出讓他充滿期待。他強調雖然題材相同，但這次是全新架構，觀眾可以當作另一個平行世界觀來欣賞。談到看點，他笑說愛理飾演的愛衣會有大量內心獨白，以飛快語速表達迷妹心情，這些片段將讓觀眾聯想到自己追星時的共鳴。

對於合作的鈴木愛理，八木大讚對手戲自然且富有能量，「愛理小姐身上確實存在著愛衣這個角色」，兩人經常在拍攝前與製作團隊討論方向，讓演技交流更加順暢。至於角色印象，他認為冰室旬這個角色雖然外表完美，但私下仍帶點孩子氣，社長姿態與真實性格之間的反差，將是自己詮釋時的重點。

八木坦言，自己也常面對外界正反意見，他選擇正視並從中找到成長的契機，認為「後悔」的感覺其實是種前進的動力。若真要成為某個領域的社長，他會先深入研究產業，直言「如果因此犧牲表演工作，會毫不猶豫拒絕」，展現對演藝事業的熱情，八木強調，作品是由許多人共同創造的寶貴時間，每一次拍攝都能遇見全新的自己，這正是他持續挑戰戲劇的理由。

《我推成為我上司 全速前進》故事描述主角南愛衣（鈴木愛理 飾）身為服裝貿易公司努力工作的社長秘書，也沉迷於當紅年下帥氣演員冰室旬（八木勇征 飾）的我推活動。某天社長突然病倒，且旬也因故宣布退出演藝圈而讓愛衣徹底陷入絕望，沒想到公司新社長竟是她的推本人。 friDay影音於每周四同步跟播。