南韓25歲新生代女演員韓素希，今年以韓劇《夫妻的世界》打響名號後人氣瞬間暴漲，廣告代言紛紛找上她。近日，她更擠下女團拿下知名保養品品牌代言在網路上釋出一系列形象照，雪白的肌膚吸引大批粉絲的目光。

韓素希在2017年出道後，陸續在《重逢的世界》、《百日的郎君》、《Abyss》等劇中演出，後來接下《夫妻的世界》的「小三」呂多景一角後，便以精湛的演技獲得觀眾注意，加上在劇中與資深女星金喜愛的多場對手戲，都令觀眾恨得牙癢癢成功打開知名度；加上空靈的美貌與女星宋慧喬相似的臉蛋，使她有了「小宋慧喬」及「最美小三」的封號。

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在7月份公佈的2020女星廣告代言中，韓素希的名次不僅快速超越前輩全智賢與宋慧喬，還接連拿下不少國際知名品牌代言，像是不久前接下的全球美妝品牌L'Oreal Paris，近日她又被保養品牌韓國碧兒泉(Biotherm)相中成為新一季代言人。

在公開的照片中，她穿著細肩帶白色上衣秀出致命天鵝頸，配上甜美的笑容電暈一票粉絲；韓素希也在個人IG上公開當時的側拍照，一轉身才發現背部全空無暇美背一覽無遺，立即吸引超過43.5萬人按讚，紛紛留言「太美了」、「笑容真好看」。

在 Instagram 查看這則貼文 Biotherm 비오템（@biotherm.kr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 上午 12:59 張貼