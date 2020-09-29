大陸女星鍾楚曦（Elaine Zhong）以精緻高級臉配上168公分身高走紅，比例姣好的她更被譽為「九頭身美女」，光靠著一雙逆天長腿就圈粉無數，近日，鍾楚曦登上時尚雜誌，並拍攝了一組「鏡花水月大片」，火熱穿上繽紛的薄紗套裝，秀出長腿展現優越的身材條件。

鍾楚曦近期登上《時尚芭莎》十月紀念刊，寫真中，她置身空幻迷離的光影空間，並穿上設計感十足的連衣裙，胸前透過平口的抹胸設計襯托出直角肩，半透膚的材質更增添性感氣息。

鍾楚曦穿上繽紛的薄紗套裝，秀長腿展現優越的身材條件。（圖／摘自微博@時尚芭莎）

除了令人羨慕的直角肩，鍾楚曦的全身曲線都十分誘人，當她穿上一套緊身的連身褲時，S型美腿令人看了目瞪口呆，加上浮誇的墊肩和蕾絲圖案，清麗又魅惑的造型宛如精靈，展現不同以往的百變魅力。

鍾楚曦穿上繽紛的薄紗套裝，秀長腿展現優越的身材條件。（圖／摘自微博@時尚芭莎）

鍾楚曦的一系列寫真除了時尚感爆棚，玲瓏有致的曲線美更讓粉絲們看了讚嘆不已，紛紛回應：「叢林精靈鍾楚曦」、「果然是鏡花水月，鬼魅的氛圍很到位」、「鍾姐好絕」、「小鍾又一次刷新我對美的認知」、「天生女明星」等。

鍾楚曦穿上繽紛的薄紗套裝，秀長腿展現優越的身材條件。（圖／摘自微博@時尚芭莎）