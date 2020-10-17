美國新生代女演員辛德妮史威尼(Sydney Sweeney)，近日登上時尚雜誌《Hunger》的10月號封面，但礙於新冠肺炎疫情的影響，辛德妮以視訊的方式拍下多張性感美照，大露火辣身材，吸引網友的目光。

辛德妮史威尼年僅23歲便以精緻的五官、火辣身材加上自然又精湛的演技，於充滿爭議卻擁有高收視的美國影集《高校十八禁》(Euphoria)中演出而獲得注意，吸引廣大粉絲的喜愛。近日辛德妮史威尼將接下新戲《The Player's Table》，與知名創作歌手海爾希（Halsey）攜手合作，演出解開命案謎團的高中女生，再度引發粉絲熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 Sydney Sweeney（@sydney_sweeney）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 9:15 張貼

辛德妮史威尼日前收到時尚雜誌《Hunger》的邀請擔任10月號封面人物，釋出的照片中她雖只穿著一件白色西裝外套內搭黑色低胸上衣與蛇皮長靴，但火辣的好身材依然十分吸睛，其中幾張由下往上拍攝的「邪惡視角」將她圓潤的翹臀與美腿完美呈現。

尺度破表的照片讓粉絲看了直呼「太性感了」、「天哪我愛死她了」、「Sydney真的很可以」、「用視訊拍也能辣成這樣」、「這幾張真讓人頂不住」。