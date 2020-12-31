南韓30歲人氣女星潤娥，於12月11日推出全新電視劇《Hush》後話題不斷，與影帝黃晸玟的對手戲也備受注意。隨著2021年即將到來，潤娥也在個人社群平台上曬出穿搭照與粉絲們分享跨年的喜悅，吸引網友熱烈討論。

有別於其他女星都在跨年夜時發文，潤娥則是選擇在跨年的前一日，特別在IG上PO出「New year’s eve」的貼文，並在公開的照片中穿著一件駝色大衣，裡面搭配杏色高領貼身毛衣及同色系長褲，另外加上側背小包點綴腰線，看起來時髦又保暖。

而第一張由上往下的拍攝角度顯得潤娥的身材更加豐滿，曲線更加凹凸有致；下一張正面的照片則是將潤娥的長腿比例完美呈現，令粉絲們看到後直呼「潤娥總是這麼美」、「隨便拍都是時尚大片」、「整個城市都是潤娥的伸展台」，吸引超過53萬人按讚。

潤娥由少女時代成員身份出道多年，始終以甜美外型、清新氣質收服大批粉絲的心，近幾年將事業重心轉往戲劇圈發展後表現亮眼，去年更以電影《極限逃生》躍升一線女演員。