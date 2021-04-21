隨著思想逐漸開放、女性意識抬頭，爸爸雖是家中的一家之主，但掌管財務的通常都是媽媽，有時候可能還得向媽媽領取零用錢才能過活。大陸山東近日有一名孩子在家中玩樂時，無意間在房間的衣櫥中發現一個神祕酒桶，好奇將它切開後才發現裡面裝滿了現金，才發現爸爸隱藏多年的秘密。

近日大陸網路上流傳了一段影片，受到大批網友熱烈討論。只見影片中有一個白色微透光的大酒桶被切開，裡面裝著滿滿的現金，地上也擺滿了100、50、20、10、5元的人民幣鈔票，還有不少零錢，仔細算了一下才發現一共有11,600圓人民幣(約新台幣50,215圓)。

小孩在衣櫥裡發現大酒桶，割開發現滿滿的現金。（圖／bilibili）

事實上，這段影片是一名住在大陸山東的女網友所拍攝，因孩子們在家中玩樂時，無意間發現衣櫥裡有個神祕的大酒桶並告訴她，她將酒桶拿出後切開才發現裡面藏著一堆鈔票，也才驚覺原來老公10幾年來一直將私房錢藏在這裡，為了不讓孩子的爸回家後太過崩潰，因此要孩子們將剩下較小面額的紙鈔放回酒桶中，其他錢則是理所當然的充公。

影片上傳後吸引大批網友轉發，並留言「這位爸爸太不容易了，都是鬥智鬥勇攢下來的」、「瞬間回到解放前」、「這件事情告訴我們私房錢不能放在同一處」、「這到底該說孩子過份還是老婆過份呢？」、「爸爸回家肯定崩潰的」、「媽呀！人生的樂趣毀了」、「這幫傻孩子拿出來幹嘛呢？需要用錢時偷偷拿一點不就得了」、「我一定要先跟我兒子串通好免得也被充公」。