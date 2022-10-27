俗語說人為財死，鳥為食亡，從古至今有不少人為了錢財命喪黃泉，明朝萬曆年間有一名小偷不惜鑽排水溝潛入國庫，竊取國家財產，不料得手後卻被卡在其中進退不得，被發現時已經淪為一具乾屍。

根據《騰訊網》報導，明朝著名小說家馮夢龍在《古今譚概》中記錄了歷代正史與野史有趣的軼事，其中就寫到明朝萬曆年間有一名小偷，當時打起了國庫的主意，認為裡頭金銀珠寶眾多，就算竊取了一些也不會被人發現，於是事先觀察了地形，並選在深夜期間躲過眾多的看守重兵，從國庫旁的一個排水口潛入，果然成功得手了貴重的金元寶。

然而人算不如天算，就在他要爬出排水溝時，遇見另一位同行，無奈排水溝實在太過狹窄，光爬進來就已經相當不容易，要倒退出去更是困難，兩人面面相覷，都在等著對方先退，誰也不讓，最後兩個小偷就這樣互相頂著腦袋，餓死在排水溝中。

過了很久之後，京城連日暴雨，皇宮中的人發現排水溝堵住，便前去清理，這才發現兩個小偷早已成了乾屍。這件事情當時也被刊載在《京報》中，成為百姓茶餘飯後的八卦消遣。