現代生活便利，半夜若是肚子餓，泡麵就是果腹首選，不過泡麵的概念其實早在古代就已出現。明朝著作《宋氏養生部》紀錄不少食譜，其中一種名為「棋子麵」的料理，麵體曬乾後便於攜帶，可以保存1年之久，就如同現代人常吃的泡麵。

國家圖書館古籍館副館長劉波在節目《一饌千年》提到，明代宋詡編撰的《宋氏養生部》紀錄料理「棋子麵」作法，「用麵取鹽水和劑，軸之開。薄切如細棋子，以篩隔之，再切再隔之。」明確提到這種麵必須曬乾，用於方便攜帶，隨時可以做來吃，就像現代所說的泡麵，不過麵體小如一顆顆棋子。

其實早在東漢，就已有水煮麵食的烹飪作法，直到南北朝時期，農學名著《齊民要術》才出現類似泡麵的麵食記載，當時稱為「切麵粥」，但並非條狀而是棋子狀，發展到明朝才被叫做「棋子麵」，古人會將棋子麵拿到太陽底下曬乾，之後能保存長達1年之久，只須用熱水沖泡，並添加調料即可食用。

在《舊唐書》也有記載，「南蠻陷交址，征諸道兵赴嶺南。詔湖南水運，自湘江入澪渠，江西造切麥粥以饋行營。」顯示唐朝還曾將切麵粥當作軍糧，宋元明各代也是如此，甚至還衍生出炒、油煎等烹調作法，唐朝官員韋巨源編寫的食譜《燒尾食單》中曾提到「漢宮棋子」，麵體還印有花或銅錢圖示，主要用於招待皇帝及大臣。