古代封建社會，皇帝擁有至高無上的權力，同時也負有傳宗接代的使命，不過許多皇帝年幼時就登基，對於房事並不熟悉，因此在大婚前會有「房事啟蒙老師」負責調教，除了性知識之外，還包括和後宮嬪妃如何相處。

根據《搜狐網》報導，皇帝的房事啟蒙老師多半是宮女，其次是乳娘，在皇帝十幾歲時就手持春宮圖教導性知識，甚至直接親身演示。滿清皇室更明文規定，會精挑8位年齡稍長、品貌端正的宮女，供小皇帝在大婚前學習臨幸技巧，為的就是讓小皇帝日後在皇后和嬪妃的房事上能更從容不迫，並及早誕下子嗣，延續皇家香火。

這8位宮女的名分一般是冠以4個宮中女官的職稱，即司儀、司門、司寢、司帳，不僅地位高過普通宮女，每月還有月俸可拿，也不用從事勞役。如果表現極佳，讓皇帝欲罷不能，運氣好的甚至可望封為妃嬪，一旦懷孕更能飛上枝頭變鳳凰。只是這些房事宮女自此沒有再嫁的權力，就算日後不再服侍皇帝，也只能留在宮中孤老終身。

除了宮女之外，乳娘也可能是小皇帝的房事啟蒙者，畢竟兩人經年累月的相處，關係自然較為親近，因此她們也可能在小皇帝的成長過程中獻身，明熹宗朱由校和他的乳娘客氏就是如此。值得注意的是，乳娘礙於身分，不能像宮女一樣被晉升妃子，只能在宮中孤老、終身為奴婢，不過生活條件不會太差，有些人還會被皇帝視為親生母親一樣對待。