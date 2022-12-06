宇宙中是否有外星人存在，一直是科學家關注的議題。英國北約克郡一名男子聲稱，自己已被外星人綁架過60次，16歲時他騎車通過隧道，卻不知不覺來到一間手術室，看到許多身材高大，長得像吸血鬼的外星人。

根據《鏡報》報導，居住在北約克郡的58歲凱利特（Russ Kellett）透露，他曾被外星人綁架至少60次，第一次是在他16歲那年，當時他騎摩托車回家，突然經過一條從未看過的隧道，但當他清醒過來時，發現自己竟身處一間手術室，身邊站著數名高15英尺（4.6公尺）的人形生物，長得像沒有利牙的吸血鬼，當下認為他們是外星人。

除了被外星人綁架，凱利特還曾拍下外星物種間的戰鬥畫面，一天他喝完茶去倒垃圾，發現天空冒出一顆巨大紅光球，被兩架戰鬥機追趕，隨後光球在法利海灘（Filey Beach）上空雲霧中消失，他趕緊進屋拿相機拍攝，發現天空還出現6盞燈，2架戰鬥機朝著光前進，「我看飛船約20分鐘後回家，詭異的是，家人卻說我離開了好幾個小時」。

凱利特認為，自己除了看到飛船外，也可能被外星人再次綁架，「我媽說我出去好幾個小時，我不確定去了哪裡，感覺時間好像被偷走了，畢竟我如此近距離看到外星飛船，期間很有可能被抓走，但我渾然不知」，更認為外星飛船應該是來自北海深處，外星人在深海建了許多秘密基地，因為海底太深，人類無法到達，也就沒辦法找到他們。