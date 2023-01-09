俄羅斯展開軍事進攻 克里米亞半島是誰的土地？

2014年2月世界彷彿重新回到了冷戰時代，原因是「克里米亞危機」爆發。

俄羅斯軍隊佔領了烏克蘭共和國的克里米亞半島。克里米亞半島位於黑海北岸，可直通地中海。「克里米亞半島乃是俄羅斯固有領土，絕不假手他人」俄羅斯的強烈表態只在一轉眼就傳遍了全世界。

美國和歐洲各國齊聲譴責俄羅斯這次的軍事行動，但各國的態度其實有溫度差，許多國家害怕危及與俄羅斯的經濟關係，最終僅有發聲譴責而沒有採取進一步行動。因為這個緣故，克里米亞半島直到今日仍然是受俄羅斯實質統治。

烏克蘭的處境與現今狀況

克里米亞危機乍看像是突發事件，其實卻跟世界史的發展大有關係。

克里米亞本來就是1792年俄羅斯從鄂圖曼帝國手中奪得的土地，這也是因為俄羅斯一直都在追求可供航向世界的據點，也就是所謂的「不凍港」。俄羅斯取得此地以後，便有大量俄羅斯人陸續移居來到克里米亞半島。

1954年俄羅斯將克里米亞半島讓渡給現在的烏克蘭共和國，藉此拉攏當時仍是蘇聯成員國的烏克蘭。

可是1991年蘇聯解體以後，烏克蘭先是獨立自成一國，而且重視歐盟更甚於俄羅斯，所以俄羅斯也就鮮明地表達不予接受的立場。這便是俄羅斯發動軍事進攻的前因背景。

2014年3月，俄羅斯人早已佔得人口多數的克里米亞半島舉辦公投，正式決定克里米亞併入俄羅斯領土。

焦點人物

南丁格爾（1820～1910年）

南丁格爾在克里米亞戰爭（1853～1856年）期間致力救治傷兵，建立護士的社會地位。不光是如此，南丁格爾更可謂是現代醫院的先驅，她強調傷兵收容所必須保持良好通風，才能抑制細菌孳生。她又把醫院的牆壁塗成白色，致力維持衛生的醫療環境。

南丁格爾還指出1857年印度大叛亂當時衛生環境極差，造成英國士兵和當地人諸多健康問題，對印度公共衛生局的設立有很大貢獻。

●克里米亞戰爭和托爾斯泰

以『戰爭與和平』等作品聞名的19世紀俄羅斯文豪托爾斯泰，曾經在克里米亞戰爭期間以軍人身份被派到激戰地塞凡堡。

（本文摘自《世界經典戰爭史》／奇幻基地）

【內容簡介】世界經典戰爭史──影響世界歷史的55場戰爭全收錄！

A Beginner’s Guide to War History

從零開始的戰爭史入門！

以戰爭角度切入，圖解古今的世界史一目瞭然！

本書以戰爭為切入點，帶領介紹讀者一同探究從古至今的世界史。

戰爭是世界史進程中非常重要的推進力，作者以此觀點完成這部劃時代作品，於每章每頁插入各種有趣圖畫、歷史照片、專欄和小故事、戰爭史以及世界史小知識，用淺顯易懂的圖解方式，加深讀者的理解和趣味。

★圖解戰爭，完全輕鬆快速讀懂，零基礎的戰爭史入門！

★以戰爭角度，完全剖析世界史進程！

★每場戰役輔以地圖，完全理解各國地理情勢與戰事發展！

★簡單圖畫、歷史照片、專欄、小故事、小知識，更加認識戰爭的多元面向！

【作者簡介】祝田秀全

東京出身。專攻歷史學。曾任東京外國語大學亞洲．非洲語言文化研究所研究員，現任代代木講座世界史講師。主要著作包括《2小時重點複習世界史》《2小時重點複習世界史（近現代史篇）》（均為大和書房出版）、《區域別世界史》（朝日新聞出版）、《東大生的常識世界史》、《銀的世界史》（均為筑摩書房出版）等。興趣是鑑賞古典落語。夢想是去到加勒比海島國，成天泡在當地收成的咖啡豆裡面。

【譯者簡介】王書銘

輔仁大學日文研究所肆業。翻譯作品《召喚師》、《魔法的十五堂課》圖解鍊金術》、《圖解近身武器》、《圖解太空船》、《圖解魔法知識》、《圖解克蘇魯神話》、《圖解吸血鬼》、《圖解陰陽師》、《圖解吸血鬼》、《圖解北歐神話》、《圖解天國與地獄》、《圖解火神與火精靈》、《圖解魔導書》、《中世紀歐洲武術大全》、《凱爾特神話事典》、《日本甲冑圖鑑》、《克蘇魯神話事典》、《幻想惡魔圖鑑》、《妖怪大圖鑑》、《世界經典戰爭史：影響世界歷史的55場戰爭全收錄！》。