如果細心留意街頭風景，很可能會有驚奇發現，甚至不小心嚇破膽，最近有國外網友發現一盞爬滿藤蔓的路燈，整體氣氛詭譎，在昏暗的天色中，猶如身形高大的「厲鬼」現身索命一樣，讓不少用路人看得膽顫心驚。

原PO本月8日在推特帳號「@TheNathanOne」分享一張特別的照片，拍攝地點位於波蘭弗羅茨瓦夫（Wroclaw）某處的一盞路燈，畫面中可見，這盞路燈幾乎快被藤蔓壟罩，雖然照明並未受到影響，但隨著天色逐漸變暗，卻出現駭人的可怕場面。

只見黑漆漆的藤蔓枝條在路燈的映照下，勾勒出一個彷彿披頭散髮且佝僂著身軀的厲鬼，再加上路燈位於高處，將厲鬼凸顯得更加高大恐怖，尤其是迸出的燈光將詭譎氣氛推升至最高點，讓用路人無法直視，充滿了壓迫感。

畫面曝光後網友們全嚇壞了，紛紛留言驚呼「真的是巨大的厲鬼」、「有種怨念很深的感覺」、「半夜看到真的會被嚇到心臟病發」、「我現在算是知道某些都市恐怖傳說是怎麼來的了」、「實在太像恐怖片了」。