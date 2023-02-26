晚清慈禧太后垂簾聽政，可說是近代史上最有權勢的女人，不過當八國聯軍攻陷北京時，她卻嚇得逃亡至西安，待戰事告終才又回到紫禁城。然而在她出逃的這段時間，因為花錢沒有節制，很快就把身上的銀子花光了，她也因此盯上山西的富商喬家，並向對方借了10萬兩，沒想到事成後，喬家卻不要任何珠寶賞賜，也不需要慈禧還錢，只求老佛爺留下幾個大字當作紀念，表面上看似給足了慈禧面子，其實背後替自己解決了大難題。

根據《搜狐網》報導，光緒26年（西元1900年）八國聯軍以搜捕義和團為名義，攻陷北京城，面對八國聯軍進犯，慈禧領著光緒一行人出逃至西安，然而出逃的路上需要開銷，慈禧於是將目光鎖定山西富商中最有名望的曹家和喬家，前者得知慈禧派人前來借款後，不敢不借，於是借給了對方30萬兩白銀，而慈禧深知借來的錢財根本無力償還，但是為了顧全自己的臉面，只能賞賜曹家一些宮中的珍稀寶物作為補償。

後來慈禧又轉向喬家借款，喬家也立刻拿出10萬兩白銀讓慈禧應急，還將慈禧接到喬家大院住了幾晚，不過當慈禧要離去時，詢問喬家人要什麼賞賜，對方卻巧妙婉拒了，只是請求慈禧在自己下榻的房間題上幾個大字，當作紀念。慈禧聽聞之後開心極了，認為喬家很識趣，不要錢、不要官，只要寫幾個字就能還清人情，於是叫李蓮英拿來墨寶，寫下「福種琅嬛」四個大字，還賜了兩盞九龍燈。

事實上，喬家此舉既顧全了慈禧的面子，另一方面自己也受益無窮，不僅使喬家的名望更上一層樓，當地衙門也不敢找喬家麻煩，更不會為難喬家的生意，甚至有不少人都衝著這份題字，特意找喬家做生意。慈禧回到京城後也沒忘記喬家的恩惠，把朝廷中的生意交給喬家人管理和經營。