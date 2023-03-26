國外一對夫妻和朋友到位於南非的國家公園旅遊，在一處湖邊野餐時，突然有一隻鱷魚從水中冒出來，想要加入他們的「野餐派對」，牠對一個藍色冰桶情有獨鍾，還將它緊緊咬在嘴裡帶回湖中，逗趣的經歷讓這對夫妻和朋友們都覺得神奇又好笑。

根據《紐約郵報》報導，國外一對70歲夫婦達伍（Davout Wolhuter）和蘿葳娜（Rowena Mould）日前和朋友到位於南非克魯格國家公園（Kruger National Park）內的里茲普瑞特禁獵區（Rietspruit Game Reserve）旅遊，事發當時他們正在一處湖邊休息，打算一邊觀察獵豹一邊野餐，未料下秒一隻巨大的鱷魚就從水中冒出，想要加入他們的「野餐派對」。

從達伍拍攝的影片可以看到，這隻鱷魚似乎對藍色冰桶很感興趣，把下巴靠在上面一動不動，遊客們則躲在吉普車上，和鱷魚保持安全距離，還不斷喊著要牠趕快回到湖裡。在隨後的畫面中，鱷魚將冰桶給叼進湖中，而原本放置在裡面的飲料則散落一地，讓達伍忍不住吐槽：「這樣做很沒有紳士風度耶！」

更神奇的是，不久後湖中出現另一隻鱷魚，凶狠地突襲冰桶，兩隻鱷魚就這樣展開一場搶奪戰，似乎把冰桶當成了獵物。雖然影片相當有趣，但克魯格國家公園提醒，遊客不要故意餵食園區內的野生動物，以免牠們對人類習以為常，「如果餵食野生動物，牠們將失去天生對人類的恐懼，並可能變得有攻擊性。」