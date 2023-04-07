蟑螂有時為了尋找食物，可能不小心鑽進人體內。宏都拉斯一名婦女感覺下體不適，經常覺得坐立難安，因此到婦產科診所做檢查，未料卻在她陰道內發現一隻死蟑螂，就連醫師看了也非常驚訝，指他執業以來首次碰到這種情況。

根據《每日郵報》報導，宏都拉斯婦產科醫師卡利克斯（Dr Marco Calix）在抖音分享特殊病例，一名婦人因下體不適來看診，提到她一直覺得陰道有異物，使她感到不安、焦躁，甚至容易冒汗，崩潰到難以入眠，卡利克斯使用擴陰器檢查，發現裡面竟有一隻昆蟲。

卡利克斯表示，婦人下體內的昆蟲是蟑螂，取出來時早已死亡，無法得知蟑螂如何鑽進體內，待了多長的時間，只知道患者居住在農村地區，他也補充說，過去曾處理過保險套及情趣用品等陰道異物案例，第一次看到昆蟲，讓他也非常驚訝。

卡利克斯警告民眾，若感覺陰部不舒服，應趕緊就醫檢查，不尋常症狀包含分泌物有異味、出血、腫脹或紅疹等。假若異物卡在陰道太久，還可能導致感染、組織損害或其他併發症，千萬不要忽視，以免耽誤病情。

蟑螂跑進陰道案例較罕見，大多都是卡在耳朵，瓜地馬拉就曾有一名婦人經常頭痛，到醫院檢查發現，她的耳朵裡竟有隻死蟑螂。美國北卡羅來納州立大學昆蟲學家夏爾（ Coby Schal）提到，蟑螂會到處覓食，而且特別喜歡耳垢的味道，牠們會跑進人類耳朵探索，容易出現跑不出來的狀況，蟑螂就卡在裡面，使人感覺到不適。