性愛結束後有一件事必做，就是尿尿，最美性學博士許藍方指出，女生的尿道與陰道位置非常靠近，難保在過程中男性生殖器能不會碰到尿道口，使感染病菌風險增加，因此建議愛愛前先喝水，愛愛後趕快尿尿，降低細菌感染機率。

許藍方日前在YouTube頻道表示，女生做愛與自慰後，最重要的一件事就是尿尿，雖然陰道與尿道分開，但位置非常靠近，性行為時男方不可能真的對準陰道或直接進去，且前戲也會撫摸到尿道，導致尿道口殘留細菌，而男性生殖器上有病毒或細菌，也可能留在尿道口，沒事只是剛好沒被感染到而已。

但為什麼要尿尿，陰道卻不用管，許藍方解釋，人只要免疫力好，陰道裡的好菌跟黏膜就能抵抗、打敗外來的細菌，但尿道是無菌狀態，什麼抵抗力都沒有，必須靠排尿把髒東西跟細菌沖掉，降低感染機率。

許藍方建議，做愛後若沒有尿可以事前先喝水，若怕過程中尿急，可以先尿完再喝水，既能避免愛愛被中斷，又能達到事後排尿沖掉細菌的效果。