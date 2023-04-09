當幸福來敲門！美國佛州一名婦人得知女兒罹患乳腺癌，拿出自己所有積蓄支付醫療費，女兒近日完成最後一輪癌症療程，她感到非常開心，買了一張刮刮樂試手氣，竟中頭獎200萬美元（約新台幣6000萬），瞬間減輕她們的經濟壓力。

根據《紐約郵報》報導，佛州波克縣一名婦人吉布萊特（Geraldine Gimblet）的女兒罹患乳腺癌，為了救孩子，她掏出畢生積蓄支付醫療費，近日女兒完成療程並順利出院，布萊特非常開心，開車到販賣彩券的加油站，想買一張刮刮樂試試手氣。

吉布萊特提到，「加油站人員以為彩券賣光了，但我還是不死心，請他再找找看，因為我很喜歡玩填字類的刮刮樂，他費了一番功夫才找到最後一張」，沒想到竟刮中頭獎200萬美元（約新台幣6000萬），最後她選擇一次性領取，扣除稅金後拿到164.5萬美元（約新台幣5000萬）。

吉布萊特的女兒說，媽媽為了支付她的治療費，花光所有積蓄，「母親一生都不富裕，但為了自己的孩子，她願意付出一切，我只想說，感謝老天爺眷顧她，我真的為她感到高興」。不少網友看了非常感動，表示「不幸中的大幸，祝福這對母女」、「對於媽媽來說，孩子的健康比錢還重要」。