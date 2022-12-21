對民進黨而言，現在就像滿清末年，蔡英文當了一屆半兩屆的總統，卻因施政顢頇無能、剛愎自用，不僅把國家搞得滿目瘡痍，自己的黨也是烏煙瘴氣，檢討會是開了八百回，但是誰敢把矛頭指向最高領導中心？

終於有人看不下去了，前立委、立委蔡易餘父親蔡啟芳在臉書開炮，要蔡英文當｢太上皇｣每天遊山玩水即可，把所有政務與內閣人事交由新主席處理。蔡啟芳是民進黨前輩，過去雖是｢民進黨三寶｣之一，講話有些無俚頭，不過這次卻是一語中的，極為得體；問題是，蔡英文才不想當慈禧太后，她依然要把權力抓在手上，她可不願在兒子給她蓋的頤和園裡怡養天年，她現在玩的可大了，全國都是她的大玩偶。

高嘉瑜、王世堅就像民進黨眼中的叛逆，屬於維新派，要徹底改造民進黨；陳明文、黃承國、洪耀福、羅致政等保皇黨可都圍繞在蔡英文身邊，絕不會讓賴清德等維新派蓋過主子，儘管現在處於頹勢，一波波反彈聲浪向她進逼，但會不會突然來個戊戌政變，將這些冒出頭的｢歪瓜劣棗｣給一併收拾了誰都不敢說。

所以蔡啟芳雖然想另投新主，但仍把兒子留在蔡身邊做人質，可謂兩頭取巧。

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