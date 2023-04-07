蔡總統過境美國洛杉磯，會晤美國眾議院議長麥卡錫及18名朝野議員，排場不小，但有些細節洩露出玄機。其實，蔡總統、麥卡錫都在為美國的一中政策背書，也成為美中「管控衝突」共識之下和平競爭的兩具提線木偶。

首先是「麥卡錫的腳」。「蔡麥會」令人「眼前一亮」的場景，除了那架雷根總統專機外，就是麥卡錫那雙棕色皮鞋及綠色棉襪了。如果再仔細端詳其他與會議員的服飾，可以發現他們都和麥卡錫類似，屬於「商務休閒」套裝。換言之，美方議長、議員透過服飾刻意宣示：這不是「正式、官方、外交」會晤，只是一場非正式的相見歡。一如蔡總統在紐約智庫演講時，邀請函被矮化為「嘉賓」，這次蔡麥會的圖片亦清楚現實，麥卡錫桌面名牌上寫著「議長」，而蔡總統的名牌只能寫「閣下」。

其次是「蔡英文的嘴」。蔡總統幾乎在所有外交、公開場合圍繞台灣國際情勢的發言，都必須提及三大重點：一是兩岸互不隸屬。二是中國對台灣的打壓。三是威權主義的擴張。然而，這三句話在與麥卡錫會晤後共同發表談話時，統統不見了，甚至連「這個國家」、「中華民國」也難以啟齒。如果正如民進黨所言，蔡麥會是近200家國際媒體參與的「史無前例」高光時刻，那麼蔡總統怎麼只會乖乖地闡述美國與「台灣人民」之間的關係呢？

不難看出，蔡英文與麥卡錫見面的腳本，似乎早在美中高層的危機溝通時，就已經一筆一畫地寫好。蔡總統出訪前，外媒披露中共外事辦主任王毅與美國國安顧問蘇利文秘密通話，相信在那次溝通中，中方向美方「畫線」、美方向中方「交底」，這才有了後來蔡總統過境第一站紐約被低調處理，過境第二站加州在既定架構內活動的事實。

同樣地，北京後續由四機構發布聲明抗議、5日宣布實施台海中北部聯合巡航巡查專項行動、7日對蕭美琴與遠景基金會、亞洲自由民主聯盟進行制裁，應該也是華府「交底」後，陸方可預測、可控制的反制措施。

大陸軍改後，海警基本具有海軍裝備和實戰能力，但仍隸屬政府序列。例如，這些年大陸就是用海警在釣魚台常態化護航，避免中日摩擦上升到敏感的軍事層面。因而此次大陸海警的台海巡航，行動上宣示了「台灣屬於中國」的政治意涵，卻沒有升高到軍事封鎖、乃至「武統」預演的敏感層級。

同樣地，北京對蕭美琴的制裁也僅具有象徵意義，不再像去年那樣，以檢疫等理由再度中止台灣部分貨品進口，再次表達出大陸反獨「只打極少數、爭取大多數」的政治考量。

蔡麥會當天，大陸國家主席習近平正在北京與法國、歐盟領袖會面，重點應是烏克蘭斡旋，外長秦剛也與沙烏地、伊朗外長舉行三方會談。這個細節折射出，北京對蔡麥會「心裡有數」，歸根究柢，恐怕是美中護欄正在見效。基本可以斷定，蔡麥會對美中關係的衝擊，甚至比氣球風波還小。

（作者為智庫研究員）