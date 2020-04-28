資深藝人澎恰恰驚傳近日因不堪黑道逼債輕生，在兒子否認此事後，稍早澎恰恰也親自向《中時》回應，他態度輕鬆，笑稱不知道是得罪了誰，直斥這些都是烏龍爆料！

澎恰恰被爆遭黑道逼債輕生，他稍早被問及此事，數度表示：「這太好笑、非常荒唐！」最後強調，「我活得好好的，我真不知道我得罪了誰，這是個烏龍爆料。」他否認有黑道騷擾及警察上門。

但奇怪的是，據聯合報報導，稱澎恰恰其實在去年就已有被黑道騷擾紀錄，更不堪其擾至警局控告侵占，情緒為此大受影響。

另外，澎恰恰約莫在晚間10點15分，更特地在臉書直播澄清，表示自己被新聞嚇一跳，透露自己人好端端地坐在家裡為節目做功課，同時向粉絲報平安，再度強調是烏龍報導，他沒事，笑笑就好。

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(中時 )