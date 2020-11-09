電影「侏儸紀公園」中的暴龍兇猛粗暴，看了令人心生畏懼，不過竟有網友表示，在跟老婆恩愛時總是讓他想到暴龍，原來是因為老婆聲音粗獷，讓他聯想到暴龍在撕吼，因此現在只要看到電影中的暴龍，甚至會起生理反應，讓眾人一聽全羞爆，直接笑翻。

原PO在《爆廢1公社》發文指出，老婆今年30幾歲，雖然長得很清秀，但聲音卻很粗獷，恩愛時的叫聲甚至像暴龍在撕吼，但他認為也不至於會影響到兩人之間的情趣。不料有一次兩人一起去看電影「侏儸紀公園」時，聽到暴龍嘶吼的聲音，他竟然下意識地出現生理反應。

原PO無奈表示，連自己都覺得崩潰「為什麼要把我搞得像野蠻獵人、龍騎士一樣」。網友看到後有跟著害羞，紛紛回應「為什麼我滿腦子都暴龍聲」、「我快被你笑死」、「希望侏羅紀不要一直出續集，不然你會看不完」 。

還有網友笑說「這讓老婆知道還得了」、「還活著嗎？這真的太好笑了」、「願你平安沒被罰跪算盤」、「想起一款我小時特愛玩的遊戲，勇者鬥惡龍」、「我覺得你現在的處境，比被丟到侏羅紀公園還危險」。

中天新聞 違規遭攔不滿被開單 男子「暴龍式」狂吼嗆警

(中時新聞網)