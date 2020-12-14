台灣速食界龍頭麥當勞的薯條是許多人的最愛，不過近日有網友發現外帶的薯條量變少了，質疑被偷工減料，照片曝光後引起熱議，有麥當勞員工透露背後原因，無奈表示真的有一堆人誤會。

有網友在Dcard指出，自己去買外帶麥當勞外帶，結果回家拿出來一看讓他非常傻眼，因此發文質疑「中薯這個量大家覺得合理嗎？」照片中，薯條的份量剛好與外盒切齊，讓原PO不滿，並奉勸大家「外帶麥當勞的時候真的一定要檢查！」

網友PO出外帶的麥當勞薯條，發文質疑「中薯這個量大家覺得合理嗎？」(圖/截自Dcard)

照片曝光後引起熱議，網友紛紛回應「外帶薯條本來就會軟掉...很正常」、「麥當勞店員真的不會吃飽太閒，去把你的裝那麼少」、「薯條加大也是啊，每次買回來有加跟沒加一樣」、「這個一看就是正常的，剛炸起來的的薯條拿回家當然就會縮水啊，況且盒子還澎澎的」。

《NOWnews》報導，麥當勞員工解釋，確實有很多人誤解，一開始他們絕對都是裝滿整個盒子，但因為外帶薯條會軟掉，常常有顧客升級大薯，但帶回家後薯條看起來比較扁，因此感覺沒有升級。店員表示，現場取餐時若覺得薯條不夠滿，當下可以跟店員反應，都會補給你，也絕對不會因外帶而偷工減料。

薯條放久口感變差? "水分子"成關鍵

(中時新聞網)