中央流行疫情指揮中心日前公布了確診紐西蘭籍機師在北部趴趴走的足跡，與另名確診者、廣達集團女員工逛遍天母百貨，還到過南崁好市多購物，繼昨天好市多宣布所有分店入內強制戴口罩之後，好市多今天更進一步宣布防疫政策，南崁好市多即起停止賣場內所有試吃，熱食區桌椅減半，其他分店則一切正常。

確診紐籍機師與廣達集團女員工在12月11日上午11時至12時到好市多南崁店購物，引起民眾恐慌，對此，今天南崁好市多宣布，即起停止試吃、熱食區桌椅減半。

至於確診紐籍機師與廣達集團女員工8日逛新光三越天母店，以及10日去過SOGO天母店，對此新光三越天母店表示，昨日(22日)已再強化各樓層顧客接觸點的清潔消毒，並於閉店後進行全館大規模消毒，SOGO天母店則是昨天提前於傍晚5點打烊全面消毒，並持續要求專櫃人員、入店消費者必須戴口罩、量體溫，超過37度不可入店，確保百貨及人員安全無虞。

確診紐籍機師足跡曝光，12月8日至12月11日期間，曾去過新光三越、sogo天母店、南崁好市多。(指揮中心提供)

(中時新聞網)