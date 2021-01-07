一名女子分享自己去應徵AV女優的經驗指出，因為之前看到Dcard上有人說日薪20萬，這樣的薪資非常吸引她，因此帶著好奇的心態前往面試，對方還特地提醒，要穿能展現身材的衣服，於是她挑了一件低胸緊身短裙，沒想到一到現場，面試官告訴她一日薪資時，讓她當場嚇傻。

這名女子1月4日在PTT發文指出，由於生活有困難，本來打算去做八大，但後來遇到的經紀讓她覺得有點怪怪的，所以放棄去八大的想法。她說之前看到Dcard上的朋友要去當AV女優的文章，上面寫著「挑戰日薪200,000的報酬」非常吸引她，於是她帶著好奇又有點害怕的心情打電話去詢問，並約了面試。

女子PO出應徵AV女優的服裝。(圖/截自PTT)

為了迎合對方服裝上的要求，她特別穿了一件火紅的低胸緊身洋裝，從照片中可見雪白肌膚及事業線一覽無遺。原PO指出，面試過程中對方一直很認真地在打量她，當她問薪水多少時，對方竟然說願意開給一天12~14萬，讓她當場嚇到，她問對方怎麼判斷給多少薪水的，對方則回，他有在觀察身材跟長相。

至於工作時間，約一天拍攝8~10個小時，拍片時間通常是13：00~23：00，提早拍完就提早結束。男優每個月都會有健康報告證明，拍攝現場會有女化妝師在旁邊照顧，關鍵場景時會清空工作人員。

貼文曝光後，網友紛紛回應「可惡，想當男優」、「勇敢分享給推」；不過也有網友提醒「覺得這價碼是想先吸引妳上勾」、「想賺錢不是問題，但請小心保護自己」、「三思熟慮！八大過了上岸了就結束了！這個是一直被流傳的！說不定我就認出妳了」。

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(中時新聞網)