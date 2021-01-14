38歲日本性感女星熊田曜子，擁有G級傲人上圍，即使是3個孩子的媽，身材依舊火辣，有「史上最強美乳」封號，近日她替個人YouTube付費頻道宣傳，穿上性感睡衣，S型曲線一覽無遺，

熊田曜子穿上黑色細肩帶睡衣，低胸設計讓傲人雙峰盡現，S型火辣身材更是一覽無遺，讓網友看了都快噴鼻血，她也透露今年想開始做的事，就是網上會客室，想用每周30分鐘的時間，和會員對話，和大家分享家庭、育兒、工作和美容心得，預計下星期就會開始。

其實，熊田曜子2012年和圈外人結婚，育有3個孩子，不過她仍維持火辣身材，身上沒有任何贅肉，因此被封「最強美乳」，她平時也靠168斷食法和跳肚皮舞維持好身材。

熊田曜子穿性感睡衣宣傳YouTube付費頻道。(圖／翻攝自日網、IG)

熊田曜子婚後也沒封胸，仍持續拍攝大尺度清涼照，卻引來不少批評聲浪，認為她已為人母，不應該拍攝過於裸露照片，要多為家人著想，轉型停止賣弄身材。不過就有知情人士透露，她會如此賣力工作，是因為老公瞞著她突然辭職，考量到生計，還要養育孩子，家裡收入不能斷，才會繼續賣肉維持生計。

而看似婚姻生活美滿的她，之前也常在社群網站抱怨老公，除了為了晚歸老公做的食物，他一口都沒吃只能倒掉外，他晚歸時也常弄出噪音，父親節時本來一家五口要一起度過，老公卻接到男友人電話，想留下它們自己出門，她苦苦哀求，老公才留下，種種事蹟都讓外界很擔心夫妻倆的關係。

(中時新聞網)