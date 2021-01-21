24歲香港女星廖慧儀有「狂野空姐」之稱，去年卻爆出疑似劈腿23歲男星孔德賢，導致正牌男友Sam墜樓輕生，事後2人都十分低調，熱愛分享生活的孔德賢唯一一次發文是為了宣傳新戲，直到昨日才終於更新近況，曬出自己去爬山的照片，看起來已經走出小王風波。

廖慧儀和男友Sam熱戀時常高調放閃，然而卻在飛黃騰達時提出分手，當時Sam正好歷經人生低潮，多重打擊讓他難以走出情關，選擇踏上絕路，在遺書中也指控廖慧儀的背叛，「在我最需要妳的時候，妳用無數個謊言瞞住我跟另一個人出去」，頓時揭發了廖慧儀劈腿孔德賢的事實。

事發後2人幾乎神隱，孔德賢甚至缺席節目《2020勁歌金曲優秀選第二回》錄影，引發外界猜測，然而當時節目監製解釋，孔德賢是因為要拍攝新戲《把關者們》而缺席，而他在風波後首次發文，也是為了宣傳《把關者們》的角色，曬出穿著警裝的模樣。

如今孔德賢終於再度更新近況，熱愛爬山的他分享一系列爬玉桂山的照片，只見他裸著上半身，露出精壯的好身材，身後一片藍天看起來天氣非常好，他對著鏡頭露出招牌笑容，看似已經走出陰霾，他也透露其實這是舊照，「好懷念陽光普照的時候，可以去一直想去的地方」，引來不少粉絲替他加油打氣。

(中時新聞網)