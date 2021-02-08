【愛傳媒LinBay 好油專欄】新聞裡面有一段，台灣仍被世界動物衛生組織（OIE）列為傳統豬瘟疫區，由於許多國家如我國過去最大外銷市場的日本，就明文規定禁止傳統豬瘟疫區豬肉進口，因此我國即使口蹄疫拔針，目前生鮮豬肉仍無法銷日。

這也是我之前一直說的，口蹄疫拔針了，但能去的國家還是有限，因為我們是典型豬瘟的疫區，日本過去能輸出是因為過去日本也是典型豬瘟的疫區，後來人家拔針變成非疫區，但台灣還是疫區，當然日本有可能變回疫區，但日本官方的態度還是不願意施針，因為這也牽扯到日本豬的出口問題，門如果關上，要再開就要很多交換。

口蹄疫的非疫區難度如果是5，那麼典型豬瘟的難度可能是10甚至更高。

甚至在豬農方面支持度也不樂觀，畢竟如果短短數年內暫時變成非疫區又變回疫區，哪不如一直維持施打疫苗穩定。

當典型豬瘟變成非疫區台灣豬肉才真正開啟重返國際的大門，目前的農委會願意做這種吃力不討好的事情，該給他們掌聲，但至於能不能做到？我只能獻上祝福了。

作者為知名評論人

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(中時新聞網)