男女交往前後，個性及相處模式都會慢慢地改變。一名男網友透露，和女友在一起，才發現她的話愈來愈多，某次玩遊戲時不耐煩說了一句「妳很吵」，果真使女友的話變得很少，一開始他還覺得滿好的，不料過了一段時間，卻被對方提出分手。

該名男網友昨（9）日匿名於臉書社團《靠北星座》指出，與女友交往一段時間後，發現對方的話愈來愈多，有次他沉溺在手裡的遊戲，女友仍在一旁說個不停，他不耐煩地脫口說了一句「妳很吵」，對方一聽淡淡地說「以後再也不吵你了」。

男網友進一步表示，那次過後女友的話果真的少了許多，令他覺得「挺好的」，孰料過了一段時間卻被提分手，女友表示，自己和另一個男生聊天聊出感情，已不再愛他了。

不少網友看到這段經歷後，紛紛嘲諷他「恭喜你終於耳根清靜了」、「各取所需，很好！ 你耳根清靜，她也找到想聊天的對象！完美」、「感情本來就是需要經營的，自己釀的結果，要自己承擔」、「你跟遊戲機網交吧，別出來禍害人間了」。

留言中一名網友提醒，女友愛講話，那是她想和你溝通，若她不在乎你，才懶得和你多說一句，男女之間交往，不只要愛對方，同時也要懂對方，你不和她有交流，還嫌她吵，這對她來說是很大的傷害，兩人之間要懂得互相聆聽，「希望你下一次別再犯同樣的錯」。

(中時新聞網)