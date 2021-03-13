臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳疑有婚外情，兩人互動如同居情侶。事發後兩人澄清，彼此只是「房東與房客」關係，外遇疑雲純屬誤會。王昨日（12）刊出自己到台南東門教會松年大學，對長者們演講「印太戰略和台灣國際關係」，網友則酸王該去演講「租屋教戰守則」才對。

王定宇昨日上午發文表示，他在台南東門教會松年大學，為長輩分享「印太戰略和台灣國際關係」，從國際關係、供應鏈、戰略位置角度切入討論。下午則發文表示，他邀集體育署、南市教育局、各校代表，勘查東區崇明國中、德高國小、復興國小、復興國中、裕文國小等學校操場，這些學校操場年限超過且品質不佳，對學生運動、社區居民使用都有危險和不便，經過會勘確認預算規模和更新時程。

臉書粉絲專頁「打臉覺青」昨日則發文諷刺：「定宇為了洗白今天還真忙，早上講些銀髮族不懂的印太戰略騙老人，下午還要裝認真到國中小會勘騙小孩，早知如此，何必分租呢？」並在附圖中寫著大字「騙完小孩換騙老人？」

文章一出，網友紛紛回應：「我比較想看他演講，租屋教戰守則」、、「應該分享『分租戰略』才對」、「去學校是為了超前部署，教小孩以後如何可以租到便宜的房間，又包早餐、接送，重點還含稅」、「書中自有顏如玉，房中自有顏若芳，腦中自有顏色對」、「大家應該只想問你鑿洞策略跟如何銀青共居」、「今天不北上回租屋處了」。

(中時新聞網)