資深媒體人楊月娥跨廣播和電視兩大領域，活動主持、記者會等全都難不倒她，因此被外界譽為「開機女王」，不過時常在臉書分享日常的她，近來眼見路邊的椅子都被綁上鐵鏈以防被偷，讓她不禁感嘆：「人心正在轉變」，字句中透露出些許無奈。
楊月娥近來走在路邊，發現連路邊的椅子都被綁上鐵鏈，似乎是擔憂遭人竊走，讓她不禁感嘆世風日下，人心正在轉變，回想起小時後住在父親蓋的矮厝，由於鄰居感情緊密互相照顧，即便門戶大開也不用怕，更笑稱有次哥哥曾夢遊到隔壁睡客廳，早上才被鄰居抱回來，即便長大後住四層樓公寓，樓上樓下都熟識，彼此關照感情相當好。
不過如今住在社區的高樓裡，鄰居不僅見面不相識，甚至避免麻煩因此少來往，漸漸的鄰里情感就疏遠了，讓她直呼相當可惜，如今又看到土地公廟前的公有椅子被綁上鐵鏈，讓她不禁好奇意謂著什麼意思？究竟是「被偷過、怕不見、景氣差、小偷猖獗、道德淪落.......還是？」內心可說是充滿疑惑。
對此，網友也紛紛留言：「鄰居互相照顧不用鎖門的年代已久遠，現在左鄰右舍互相認識已不多了」、「有的土地公廟的金爐用鍊子鍊住或上水泥，還是被偷很無言」、「經濟不景氣，連土地公的銅製香爐都會被偷去賣，椅子當然要顧好」、「廟裏保險櫃都強行搬走，世風日下， 人心不古」。
(中時新聞網)
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