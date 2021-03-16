資深媒體人楊月娥跨廣播和電視兩大領域，活動主持、記者會等全都難不倒她，因此被外界譽為「開機女王」，不過時常在臉書分享日常的她，近來眼見路邊的椅子都被綁上鐵鏈以防被偷，讓她不禁感嘆：「人心正在轉變」，字句中透露出些許無奈。

楊月娥近來走在路邊，發現連路邊的椅子都被綁上鐵鏈，似乎是擔憂遭人竊走，讓她不禁感嘆世風日下，人心正在轉變，回想起小時後住在父親蓋的矮厝，由於鄰居感情緊密互相照顧，即便門戶大開也不用怕，更笑稱有次哥哥曾夢遊到隔壁睡客廳，早上才被鄰居抱回來，即便長大後住四層樓公寓，樓上樓下都熟識，彼此關照感情相當好。

人心正在轉變 連路邊的椅子都要綁鐵鏈 是什麼都要偷的概念嗎？ 小時候住的是老爸自己蓋的矮房子，鄰居沒幾戶，門戶大開也不怕，串門子來來去去，鄰居感情緊密，互通有無、互相照顧，記得哥哥還曾夢遊到隔壁睡客廳，早上才被抱回來，好鄰居像家人一般。 ... 由楊月娥發佈於 2021年3月15日 星期一

不過如今住在社區的高樓裡，鄰居不僅見面不相識，甚至避免麻煩因此少來往，漸漸的鄰里情感就疏遠了，讓她直呼相當可惜，如今又看到土地公廟前的公有椅子被綁上鐵鏈，讓她不禁好奇意謂著什麼意思？究竟是「被偷過、怕不見、景氣差、小偷猖獗、道德淪落.......還是？」內心可說是充滿疑惑。

對此，網友也紛紛留言：「鄰居互相照顧不用鎖門的年代已久遠，現在左鄰右舍互相認識已不多了」、「有的土地公廟的金爐用鍊子鍊住或上水泥，還是被偷很無言」、「經濟不景氣，連土地公的銅製香爐都會被偷去賣，椅子當然要顧好」、「廟裏保險櫃都強行搬走，世風日下， 人心不古」。

(中時新聞網)