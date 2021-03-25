台東志航基地2架F-5E戰鬥機日前擦撞後墜海，造成一死一失蹤，身為「軍醫之子」的資深藝人曹西平，在臉書發文怒斥：「每次發生事情都說會檢討，但是遺憾的事情還是發生了」，卻反被酸民嘲諷：「軍醫有什麼危險性？」這讓他難掩怒火反嗆：「像你們這些爛嘴巴，沒有水準的人在批評什麼？」

對於酸民表示「軍醫有什麼危險性？」曹西平反嗆這些人是「沒有知識的一群人」，接著分析若發生戰爭，軍醫要跟著部隊到前線，不僅要冒著生命危險救人，甚至可能因此受傷丟掉性命，此外要當軍醫不僅得先念7年醫學院，還得要通過國家考試，才可以當上正式醫生，過程中比想像中還艱辛，難掩怒火嗆聲：「像你們這些爛嘴巴，沒有水準的人在批評什麼？」

酸民說軍醫有什麼危險性，，，？ 這句話我真的想笑了 不打仗的時候把軍人當成什麼 真的作戰時軍人就是英雄了 這個落差會不會也太大了， 軍醫有什麼危險性？ 沒有知識的ㄧ群人 軍醫不重要 現在來場大戰你們看看軍醫重不重要 （非常重要） 打戰前線軍... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年3月24日 星期三

話鋒一轉，曹西平認為現在當兵只要短短四個月，真要打仗根本無法上戰場，對於自己身為四年級生，在當年役期只有「兩年和三年」差別，不像現在幾個禮拜就當完兵，接著狂酸：「笑死人，這應該是戰鬥營或野外露營吧，不懂就少說話少在那邊放臭屁，只會出張髒嘴而已」，強調很多事情並非想像中簡單，呼籲未來的年輕人去好好想一想。

許多網友對曹西平一番見解大表認同，紛紛留言：「打戰時，軍醫在陣地只顧救人，無法注意到敵人攻擊，傷亡不亞於官士兵」、「現代年輕人沒什麼同理心的，根本聽不懂人話，還會覺得是倚老賣老」、「令尊那個年代真是隨時備戰狀態，沒經過的不了解」。

(中時新聞網)