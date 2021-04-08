經典古裝劇《後宮甄嬛傳》捧紅許多女星，「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬、「華妃」蔣欣都因此爆紅，不過飾演「安陵容」的陶昕然人氣則是平平，甚至有一段時間消失在螢光幕，對此，陶昕然也大方表示：「最大的原因無非就是我生孩子，但是我從來不後悔」。

35歲陶昕然在《後宮甄嬛傳》以反派「安陵容」闖出知名度，不過當她演藝事業正要起飛之際，陶昕然在2015年嫁給交往7年的演員老公何建澤，小倆口並在同年生下女兒，升格當新手媽咪的陶昕然，選擇暫停演藝腳步，把重心放在家庭上、專心照顧孩子。

陶昕然大方談產後淡出螢幕一事。（圖／取材自微博）

陶昕然也因此被指人氣不如《甄嬛》的其他演員，對此，陶昕然也大方回應陸媒，她表示：「最大的原因無非就是我生了孩子，停下了腳步，但是我從來不後悔，在自己想當媽媽的年齡，停下去生孩子」，至於陶昕然會想超越《甄嬛》其他女星嗎？陶昕然則表示，她很高興自己在想當媽媽的時候，如願成為一位母親，陶昕然認為，人生只要成為自己就好，盯著別人太辛苦了，而且也沒必要。

同時，陶昕然也強調，她很佩服剛生完寶寶就拍戲，或是帶孩子進劇組的女演員「因為她們要付出比常人更多的努力和辛苦」，陶昕然則是專心在家帶孩子，也讓她噴母愛說：「我應該陪伴她（女兒），因為那個幼小的生命真的太可愛了，她需要我的陪伴和愛的滋養」。

(中時新聞網)