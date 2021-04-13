天后那英參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季，不像過去是擔綱評審或導師，這次當參賽者和其他女星競爭出道名額，從節目開播至今話題不斷；近日節目已開放觀眾投票，將選出最後能以女團出道的女團，有那英的資深粉絲注意到她認真想當女團一員，以前新歌打榜都不屑一顧，今（13）日卻主動附上投票連結，讓眾人驚呼「改變好大」。

今日上午那英更新微博，開頭就表示「成團出道，我是認真的」，接著標記《乘風破浪的姐姐》，再附上成團投票的連結，最後更寫上「堅持是金」；另外照片中的她拿著麥克風表情凝重，看起來和以往一個人在舞台也能霸氣滿場的她不太像。

那英今日主動在微博發文，請粉絲們替她投票。(圖/ 摘自那英微博)

有資深粉絲發現那英參加節目後變了，翻出她過去說不需要幫她新歌打榜的留言。(圖/ 摘自微博)

那英的舉動讓許多資深網友很訝異，有人翻出2016年她發行歌曲〈相愛恨早〉，粉絲想替她打榜助威，但她卻在底下霸氣地說「姐不需要」，讓她們只能聽話遵命；因此眾人認為那英真的想成為女團成員之一，隔著螢幕都感覺到她的迫切。

不過，儘管粉絲看到那英這次玩真的，但少數網友還是抱持觀望的態度，「估計是節目組逼的」、「畢竟是比賽誰都不想輸那麼難看」、「該死的勝負欲」、「那是因為組裡還有別人啊，不是她一個人的事」。

(中時新聞網)