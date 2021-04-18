今天（18日）晚上地牛大翻身，3分鐘內連兩震，晚間10點11分和10點14分都發生地震，全台都明顯有感，知名實況主「潔哥」李秉潔就在臉書直呼：「地震 還兩次啊啊啊啊啊」，透露她抱著女兒和愛犬逃命，而發文配上驚恐的表情符號，並詢問網友們「大家還好嗎」。

同時，潔哥也在留言中提到：「我剛剛扛9.5kg的魔嬰跟4.8kg的萌犬逃命，第一次還好，第二次很大嚇屎（死）」，引發網友驚呼，媽媽的爆發力很強大，網友還留言問另一半「岳妹」呢？潔哥則幽默回應：「他自己有腳」，回應逗樂眾人。

網紅潔哥臉書全文。（圖／取材自潔哥/李秉潔臉書）

名嘴楊月娥則在臉書曬出地震時的錄影片段，只見客廳電燈狂晃動，而楊月娥也在臉書發文直呼：「搖的勒......大家平安喔！」網友也紛紛留言：「超晃」、「花蓮遙晃很大，很嚇人的」、「嚇壞了 超搖」、「花蓮很大嚇人 平安就好」、「大家都要平安唷」。

楊月娥臉書全文。（圖／取材自楊月娥臉書）

(中時新聞網)