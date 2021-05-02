現在不論去藥局還是超商，隨時都買得到口罩，而且顏色多樣，不過有網友好奇詢問，為何市面上什麼彩色的口罩都有，但偏偏就是買不到白色口罩？有內行人透露背後2大原因指出，白色超麻煩，除了正反面不好辨識外，還很容易髒，因為較不受歡迎，所以數量較少。

原PO在網路論壇《PTT》表示，不管去藥局還是超商，現在什麼顏色的醫用口罩都有，包括淡藍色、淺綠色、黃色、紫色、桃色、棕色，甚至連黑色、酒紅色、灰色、深藍色、橘色…等什麼顏色的都有，但不管找了幾家，就是沒有賣白色口罩，他好奇詢問，到底為什麼台灣市面上都不進白色口罩？

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「真的，出一堆奇怪的顏色」、「現在都五顏六色」、「白色是基本色吧」、「白色現在很夯嗎？之前國家隊一堆白的都還沒用」、「日本人愛用色」、「之前藥局常領到白的啊，不過以前常見的綠色也很少」。

有內行網友分析，白色口罩超麻煩，因為通常有顏色的那面一律朝外，但白色口罩裡、外都是白的，乍看之下不容易分辨正反面；此外，白色也很容易髒，只要沾上一點點污漬都會很明顯，再加上國內很多人會忌諱白色，覺得看起來不太吉利，所以可能因為這些原因，白色口罩比較不受台灣人歡迎。

還有網友說，剛開始用健保卡領實名制口罩的時候，有拿過幾次白色的，但後來到處都買得到後，顏色也越出越多，就很少再看到白色的了，而且戴起來很像食品廠員工戴的紙口罩。

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(中時新聞網)