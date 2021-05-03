女星何如芸近年回歸螢光幕，拍了8點檔後，近期則忙拍新戲《婚姻結業式》，親民的何如芸平時也樂於在網上分享拍戲趣事和生活近況，她昨（2日）在臉書分享感情觀時，卻有網友留言問「有傳聞說，妳婆婆說到妳家，妳從沒倒過1杯水給她喝過，是真的嗎？」對此，何如芸也正面回應了。

何如芸昨在臉書分享感情和婚姻觀，她發文表示：「我說我覺得我其實很適合當老婆」，何如芸霸氣表示：「因為我有顏值，又有產值；因為我很安分，我會把自己放在那個名份該守的框框裡；因為我會嚴以律己，不需要任何人告訴我該遵守什麼；因為我帶的出場，知道什麼該說不該說；因為我雖然渴望自由，還是會安靜把很多包袱捆在身上；因為我像小孩一樣好哄，又有成熟女人的處事態度；因為我很會忍耐，而且很會忘記；因為我不喜歡吵鬧」。

最後，何如芸並感嘆：「其實沈默，才是瓶子最深切的哭聲，還有嘆息...」，何如芸一番話還釣出丁寧留言：「你這段話會逼哭很多人...懂事的女人的無奈」，同時，也吸引不少網友討論，不過卻有人留言問：「但有傳聞說，妳婆婆說到妳家，妳從沒倒過1杯水給她喝過，是真的嗎？」

何如芸正面回應網友。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho 臉書）

對此，何如芸也正面回應：「有人說我婆婆和我說話從來沒有正眼看過我，是真的嗎？」何如芸高EQ反擊獲得粉絲狂讚，何如芸與美侖飯店董事王敏錡在前年爆發婚變後，雙方打離婚官司，並爭取2個兒子的撫養權，夫妻對簿公堂，至今都一直沒結論。

(中時新聞網)