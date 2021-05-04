許多人很難接受人體藝術的前衛思想，在過去保守的年代更是如此，然而當時一名女模湯加麗卻不顧他人眼光，拍了一本全裸的藝術寫真集，果真造成轟動，負評也隨之而來，湯加麗的父親甚至和她斷絕父女關係，排山倒海而來的輿論壓力讓她完全不敢踏出家門。

2003年，湯加麗出了一本《湯加麗人體藝術寫真》，讓她一夕之間爆紅，她的名字在那陣子每天都幾乎會被搜索10萬次，截至2009年搜索量已經超過2億次，因此她又有「人體模特第一人」的封號，在此之前她曾是國家歌舞團舞蹈隊成員，不僅外型亮麗，她又能歌善舞，待在團裡能有大好前程，但她卻選擇放棄一切，踏入演藝圈追夢。

湯加麗接演多部戲劇配角都沒起色，直到她接觸到人體模特兒這個職業，拍攝了人生中第一本寫真集，才終於嘗到走紅的滋味，不少人都為她的完美身材感到驚艷，但湯加麗也遭受到許多惡意抨擊，就連她的爸爸都氣得大罵：「妳讓我怎麼出門？」要和她斷絕父女關係。

湯加麗當時拍攝全裸寫真卻遭砲轟。(圖/翻攝自微博)

湯加麗因此陷入人生低潮，推掉了所有工作，也不敢外出，就怕外界會對她指指點點，所幸她在親友的陪伴下慢慢走出來，也認知到自己做的並沒有錯，又拍了一套全裸藝術寫真，「既然認定這是我的藝術，那就做下去。」而她的努力也獲得更多人的認可，她讓更多人知道人體藝術並不是色情。

(中時新聞網)