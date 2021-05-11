《生命中最美好的5分鐘》宣布延期。（摘自臉書）

果陀劇場宣布演出延期。（摘自臉書）

因出現感染源不明的本土病例，果陀劇場配合11日被盒中央防疫建議，5／11起到6／8室內100人以上的活動先停辦，果陀劇場表示，果陀因應去年的防疫經驗，立刻召集各部門人員進行緊急會議，針對如何跟觀眾、演工作人員、館方、售票系統、異業合作單位等快速採取延期演出的措施。目前「異動場次」包含果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》5／15-16台中中山堂、5／29-30桃園展演中心；《ART》5／21-23台北國家戲劇院6／5-6高雄至德堂；「取消場次」包含活化歷史5／15-16台北《阿不拉桑の太太》共14場演出，目前初估損失成本為1100-1200萬。

果陀劇場表示，一齣戲劇製作不易，在不影響觀眾看戲權益之優先考量，劇團正在努力協調將演出延期，同步在跟各場館及各演、工作人員確認的最新檔期，希冀觀眾能夠再度進劇場欣賞。並呼籲，請購買《生命中最美好的5分鐘》5／15-16台中中山堂、5／29-30桃園展演中心；《ART》5／21-23台北國家戲劇院6／5-6高雄至德堂的觀眾，可先保留票券，靜候告知後移場次。「衷心感謝已購票的觀眾，於此疫情期間仍繼續支持果陀劇場。一齣戲的製作是集合了所有人的付出，龐大而不易的，我們仍將持續努力，堅持將最好的演出呈現在舞台上，期待與您劇場見。期盼大家平安健康，疫情早日結束」。

(中時 )