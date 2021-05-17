女神張柏芝曾與男神謝霆鋒有段婚姻，但只做了5年夫妻就離婚，之後張柏芝獨自撫養2個兒子，並在2018年秘密生下三寶，近期則瘋傳她凸肚又有了，如今張柏芝重返時尚圈，接下名品大牌新裝代言工作，穿著一襲亮黃緊身運動服上鏡，真實身材無所遁形，懷四寶的傳聞也因此得到解答。

張柏芝離婚後，將兒子帶在身邊親力親為照顧，事業方面她近年積極進軍大陸演藝圈，在第三胎生父未公開、又疑似凸肚被傳懷第四胎的情況下，張柏芝靠著持續工作登上螢光幕來打破傳言，更參加了超夯選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》第二季節目，讓事業再飆升，超高人氣讓她受邀接下時尚代言工作，為名牌FENDI Vertigo夏季系列拍攝廣告。

張柏芝最新名品代言照曝光，用超貼身穿搭，打破懷孕傳言。(取材自張柏芝工作室微博)

品牌安排膚色白皙、五官精緻的她，綁了清爽高馬尾、換上亮黃色連身式運動服入鏡，削肩與短褲設計，讓張柏芝香肩與修長美腿見客，且因這套衣服是極度貼服身體的機能設計，即使外搭同款運動外套，仍是讓她身材無所遁形，張柏芝下腹一片平坦，間接破除懷上四胎的謠言。

張柏芝的最新代言照，不但公開骨感身材，讓人驚訝的是，她軀體、四肢都很纖細，但卻是要胸有胸、要臀有臀，身材玲瓏有緻，實在看不出來她已經40歲，且還是個生養三個兒子的超級媽媽，令人大讚「這樣哪有懷孕」、「行走衣架、「身材超好」。

(中時新聞網)