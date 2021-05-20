台灣新冠肺炎疫情升溫，連續數日本土確診案例都破百，中央流行疫情指揮中心宣布全台升級第三級防疫警戒，許多藝人工作紛紛喊卡或延期，歌手方順吉演出的東三歌廳，因為配合防疫措施暫時停止營業，接著透露本土劇男星張錫維為了謀生計，有意願當臨時保全，背後原因曝光後，讓他大讚：「我心中正港的男子漢」。

歌手方順吉透露演出的東三歌廳，為了配合政府防疫措施，暫時停止營業，他透露本土劇男星張錫維得知訊息後，曾向他詢問電視台有無工作機會？若沒有就要去當臨時保全，當下以為只是玩笑話，沒想到不久後，就收到張錫維穿著保全衣服的自拍照，當下讓他感動不已，直呼：「他不是過氣藝人，更不是沒有電視台邀約，而是為了能就近陪伴照顧妻小，才捨遠求近」。

方順吉表示曾有觀眾稱讚他是「為了家庭用生命去賺錢有責任的男人」，但在張錫維身上看到一個「比他更像男人的真男人」，強調人生沒有過不了的關，只有被打倒的自己，更大讚張錫維是他「心中正港的男子漢」，至於提到台灣疫情升溫，他表示近日確診率爆增，但比起國外已經是幸福很多，相信再怎麼艱難，一定會撐到雨過天晴，迎來彩虹的那天。

對此，張錫維表示目前接下的是短期防疫特勤的工作，等這波疫情結束後，就會返回歌廳工作，更透露對於這份週休二日、日薪兩千元的工作，可以說是相當滿足，若不行就小孩轉學北上唸書，自己則重返八點檔，態度相當樂觀。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)