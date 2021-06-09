全台本土疫情升溫，三級警戒二度延至28日，如今出門若不戴口罩更是會被開罰，不過近來有報導指出有工人在路邊脫口罩吃飯被檢舉，還因此被罰錢，讓藝人王晴坦言看不下去，直接發文怒嗆正義魔人：「要逼人逼到什麼程度」。

王晴表示有在關注工人坐路邊脫口罩吃飯被檢舉的新聞，沒想到真的有人因此被罰錢，她不捨表示坐在工地內吃飯危險，逼不得已才在路邊吃飯，卻遭到正義魔人檢舉，不禁怒嗆：「請問不脫口罩怎麼吃飯？他們要餓死嗎？人家是體力活耶！沒吃飯做得下去嗎？這樣要遭到辱罵？」更撂下狠話：「你路過而已⋯怕的話請自己閃遠一點」。

王晴表示若連這樣都開罰，那民眾在家一起用餐風險不是更高嗎？畢竟多起確診報導都是家庭用餐傳播染疫，如今工人在疫情期間出來工作已是很大風險，還得冒著沒戴口罩被檢舉的風險，讓她反問：「請問舉報的民眾 有沒有想過他們被舉報的罰款是一兩天辛辛苦苦的『血汗錢』，就這樣沒了耶」，不理解正義魔人要逼人逼到什麼程度？

對此，網友紛紛留言：「在外面大太陽下工作賺錢已經很辛苦了，難道喝個水吃個飯有錯嗎」、「指揮中心不是已經說，工作性質的不裁罰了嗎？是誰在舉報的」、「我兩個哥哥都是工地工作，上工都有配戴口罩，炎熱夏天一日要換掉好幾個口罩，吃飯還得鬼鬼祟祟的」，為辛苦的工人大表委屈。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)